bali.jpnn.com, BANDUNG - Bali United kalah secara menyakitkan saat menantang Persib pada laga pekan ke-10 Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11) malam.

Unggul lebih dahulu melalui striker Marko Dugandzic menit ke-65, Bali United tumbang gegara dua gol penyerang Persib, Mariano Peralta menit ke-78 dan Luka Menalo menit ke-81.

Pelatih Johnny Jansen mengakui hasil yang diraih Bali United saat takluk dari Persib Bandung bukan merupakan rencana tim pada pekan ini.

Menurut pelatih asal Belanda ini, para pemain Bali United lengah dalam melakukan penjagaan ketat setelah sempat unggul lebih dahulu.

Situasi ini justru membuka celah bagi tim tuan rumah untuk membalikkan keadaan.

"Ketika kami sudah unggul melalui gol pertama, kami kehilangan konsentrasi pada dua momen dari lawan yang menciptakan peluang dan menjadi gol," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Meski kecewa dengan skor akhir, Johnny Jansen tetap melihat sisi positif dari performa anak asuhnya.

Johnny Jansen menilai laga melawan Persib Bandung menjadi bahan evaluasi penting.