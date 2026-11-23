bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib tampil perkasa saat menjamu Bali United pada laga big match pekan ke-10 Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11) malam.

Dalam laga yang disaksikan ribuan suporter, tuan rumah Persib berhasil membungkam Bali United dengan skor 2 – 1.

Dua gol kemenangan Persib Bandung dicetak Mariano Peralta menit ke-78 dan Luka Menalo menit ke-81.

Hebatnya, dua gol tersebut lahir setelah Bali United terlebih dahulu membobol gawang Persib melalui Marko Dugandzic menit ke-65.

"Kami bermain dengan intensitas yang sangat tinggi meski baru bermain tiga hari sebelumnya,” ujar pelatih Persib Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Menurut Igor Tolic, strategi pergantian pemain menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga performa tim di tengah jadwal pertandingan yang padat.

Perubahan komposisi pemain dilakukan untuk memberikan energi baru sekaligus meningkatkan daya serang Persib Bandung ketika menghadapi lawan.

“Kami melakukan beberapa perubahan pemain.