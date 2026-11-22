bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib terlalu digdaya saat menjamu Bali United pada laga big match pekan ke-10 Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11) malam.

Dalam laga yang disaksikan ribuan suporter, tuan rumah Persib berhasil membungkam Bali United dengan skor 2 – 1.

Dua gol kemenangan Persib dicetak Mariano Peralta menit ke-78 dan Luka Menalo menit ke-81.

Hebatnya, dua gol tersebut lahir setelah Bali United terlebih dahulu membobol gawang Persib melalui Marko Dugandzic menit ke-65.

Yang menarik, kemenangan itu diraih Persib saat bermain dengan 10 pemain seusai Mariano Peralta diusir wasit pada menit ke-87 karena menerima kartu merah dari pengadil lapangan.

Hasil tiga poin ini mengatrol peringkat Persib di papan klasemen Super League 2026-2027.

Persib kini merangkak ke peringkat keempat dengan 19 poin, hasil dari enam kali menang, sekali seri dan tiga kali kalah.

Bali United melorot ke posisi keempat dengan jumlah poin yang sama. Posisi Bali United melorot meski memiliki poin yang sama lantaran kalah head to head.