bali.jpnn.com, BANDUNG - Duel sengit antara Persib Bandung melawan Bali United pada pekan ke-10 Super League 2026-2027 tidak sekadar menyajikan perebutan tiga poin.

Laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11) malam pukul 19.00 WIB ini juga menghadirkan aroma reuni kental eks klub Eredivisie, PEC Zwolle.

Pertandingan ini mempertemukan kembali bek tengah andalan Bali United Thomas Lam dengan winger Persib Bandung Eliano Reijnders.

Keduanya tercatat pernah bahu-membahu membela PEC Zwolle di kompetisi Eredivisie.

Selain dua pemain tersebut, pertemuan ini juga melibatkan sosok Johnny Jansen yang dikenal memiliki rekam jejak panjang sebagai bagian dari PEC Zwolle.

Meski pernah berbagi ruang ganti dan menjalin persahabatan erat di Belanda, Thomas Lam menegaskan dirinya dan Eliano Reijnders harus bersikap profesional selama 90 menit di atas lapangan.

"Saya sudah mengenal Eliano sejak lama di Zwolle.

Hubungan kami selalu baik dan dia pribadi yang sangat ramah di dalam maupun luar lapangan," kata Thomas Lam dilansir dari laman I.League.