bali.jpnn.com, BANDUNG - Penyerang sayap Irfan Jaya menjadi tumpuan utama skuad Bali United saat bertandang ke markas Persib Bandung pada pekan ke-10 Super League 2026-2027.

Laga sengit ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11) malam.

Pemain bernama lengkap Irfan Samaling Kumi tersebut tengah dalam performa puncak.

Winger berusia 30 tahun ini tercatat sebagai salah satu pemain lokal paling produktif di awal musim dengan koleksi enam gol dan empat assist dari 10 pertandingan di ajang Super League maupun I.League Cup.

Catatan impresif itu menjadi pelecut semangat pemain asal Bantaeng, Sulawesi Selatan, tersebut untuk kembali memberi kontribusi nyata bagi Bali United.

"Soal itu tentu menjadi motivasi tambahan secara pribadi.

Namun, yang terpenting adalah bagaimana saya bisa membantu tim meraih hasil terbaik.

Semoga melawan Persib nanti saya bisa memberikan hasil maksimal bagi Bali United," ujar Irfan Jaya dilansir dari laman klub.