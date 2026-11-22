bali.jpnn.com, BANDUNG - Duel big match dijadwalkan berlangsung pada laga pekan ke-10 Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11) malam.

Tuan rumah Persib Bandung menantang Bali United di lapangan hijau pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion GBLA, Bandung, tak perlu khawatir lantaran laga besar ini bisa disaksikan secara live di Indosiar dan Vidio.

Berdasar statistik, Persib Bandung lebih diunggulkan dibandingkan tim tamu Bali United pada laga malam ini.

Musim lalu, Bali United tumbang 0-1 di kandang dan takluk 2-3 di GBLA, sebelum kembali menelan kekalahan 2-3 dari Persib pada ajang pramusim Dewata Challenge Series 2026 di Gianyar.

Bagi Persib, pertandingan ini menjadi momentum penting untuk kembali ke jalur kemenangan di kompetisi domestik.

Bermain di hadapan Bobotoh, skuad Pangeran Biru memiliki motivasi berlipat untuk mengamankan tiga poin setelah pada pertandingan sebelumnya harus mengakui keunggulan Java United dengan skor 1-2.

Pelatih Persib Igor Tolic menyadari pertandingan melawan Bali United tidak akan berjalan mudah. Pelatih asal Kroasia tersebut menilai Serdadu Tridatu memiliki materi pemain berkualitas dan organisasi permainan yang baik.