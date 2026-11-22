bali.jpnn.com, BANDUNG - Bek tengah Bali United Thomas Lam membidik hasil positif saat melawat ke markas Persib Bandung pada pekan ke-10 Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11) malam.

Pemain bernomor punggung 13 ini telah melakukan analisis mendalam terhadap kekuatan tim tuan rumah.

Salah satu yang menjadi titik perhatiannya adalah sektor lini serang Persib yang dihuni nama-nama besar seperti Balsa Sekulic, Uilliam Barros, Luka Menalo, hingga Mariano Peralta.

"Kami akan melawan tim yang bagus dengan lini depan yang berkualitas.

Kami sudah menganalisis pemain depan dan keseluruhan mereka (Persib) sebagai sebuah tim.

Kami akan mengantisipasi permainan tuan rumah terutama di area kotak penalti kami maupun daerah pertahanan mereka," ujar Thomas Lam dilansir dari laman klub.

Berbekal tren poin penuh pada laga-laga sebelumnya, Bali United mengusung misi memutus catatan kurang memuaskan atas Maung Bandung.

Musim lalu, Bali United tumbang 0-1 di kandang dan takluk 2-3 di GBLA, sebelum kembali menelan kekalahan 2-3 dari Persib pada ajang pramusim Dewata Challenge Series 2026 di Gianyar.