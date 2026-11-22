bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Johnny Jansen blak-blakan mengaku telah menyiapkan analisis matang untuk memutus rekor buruk skuad Serdadu Tridatu saat bentrok melawan Persib.

Kedua kesebelasan dijadwalkan bentrok pada laga pekan ke-10 Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11) malam.

Sebagai catatan, di bawah Johnny Jansen, Bali United belum pernah menang dalam tiga pertemuan terakhir melawan Persib.

Bali United juga takluk dari Persib dengan skor 2-3 di laga pramusim Dewata Challenge Series 2026.

Namun, kali ini Bali United datang dengan kepercayaan diri tinggi berbekal tren positif di liga serta pengalaman latih tanding bersama Timnas Indonesia selama jeda FIFA Matchday.

Johnny Jansen enggan terlena dengan kekuatan dan jadwal padat Persib yang baru saja menang telak 6 – 0 atas Shan United di ajang ASEAN Club Championship (ACC) Cup 2026-2027.

Menurut Igor Tolic, tim besar seperti Persib yang merupakan jawara bertahan tiga musim beruntun sudah terbiasa dengan jadwal padat.

"Bagi saya bukan masalah, seperti di Belanda ada beberapa klub yang juga bermain di kompetisi Eropa selain liga.