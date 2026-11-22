bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung dipastikan tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh saat menjamu Bali United pada pekan ke-10 Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11) malam.

Pelatih Persib Igor Tolic mengonfirmasi salah satu pemain inti, Rosemberg Da Silva alias Berginho, berpotensi besar absen karena kondisinya belum memungkinkan untuk diturunkan.

"Semuanya baik-baik saja, kecuali Berginho.

Namun, untuk pemain lainnya sudah siap bermain," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Meski kehilangan pilar pentingnya, juru taktik asal Kroasia itu memastikan skuad Maung Bandung tetap siap tempur.

Menurut Igor Tolic, Persib berambisi bangkit di kompetisi domestik setelah pada laga sebelumnya takluk 1-2 dari Java United.

Igor Tolic mengatakan keberhasilan Persib meraih kemenangan telak 6-0 atas Shan United di ajang ASEAN Club Championship Cup 2026-2027 tidak bisa jadi ukuran untuk mengalahkan Bali United dengan cara yang mudah.

Juru taktik asal Kroasia ini justru secara terbuka melontarkan pujian setinggi tinggi terhadap kualitas tim tamu.