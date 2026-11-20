bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelatih Bali United Johnny Jansen makin aktif bermain di media sosial, terutama Instagram, pada musim keduanya menangani Serdadu Tridatu.

Juru taktik asal Belanda yang pernah menangani klub Eredivisie PEC Zwolle ini kerap mengunggah foto aktivitas latihan maupun momen pertandingan Bali United untuk berbagi kedekatan dengan suporter.

Ia juga kerap memantau informasi dan membaca kolom komentar di akun resmi klub maupun akun pribadinya.

“Komentar di sosial media terkadang bagus dan terkadang buruk.

Musim pertama saya gabung Bali United, di sosial media banyak yang komentar Johnny Out,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

“Namun, pada awal musim ini, banyak komentar bahagia dengan tim Bali United dan berharap agar bisa juara.

Saya respek dengan semua suporter yang turut berkomentar di sosial media,” imbuh Johnny Jansen.

Perubahan nada komentar suporter sejalan dengan performa apik Bali United.