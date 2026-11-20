bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United mematangkan persiapan terakhir menjelang laga tandang kontra Persib Bandung pada pekan ke-10 Super League 2026-2027.

Duel big match yang menjadi laga penutup pekan ke-10 tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (22/11) malam pukul 20.00 WITA.

Pertandingan tim papan atas Liga Indonesia ini dijadwalkan disiarkan langsung melalui Indosiar serta Vidio.

Pelatih Bali United Johnny Jansen mengakui pertandingan di markas Pangeran Biru tidak akan berjalan mudah.

Menurut Johnny Jansen, Persib adalah tim berkualitas, bermaterikan pemain kelas satu sekaligus juara bertahan Super League.

Status tuan rumah membuat Persib Bandung berada di atas angin.

Meski demikian, mantan pelatih PEC Zwolle ini memastikan persiapan Serdadu Tridatu berjalan lancar.

Sesi latihan bersama Timnas Indonesia beberapa waktu lalu dinilai memberikan dampak positif bagi kesiapan skuadnya.