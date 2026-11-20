bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tampil impresif di kompetisi Asia.

Pada laga terakhir di ajang ASEAN Club Championship (ACC) Cup 2026-2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11) malam, Persib membungkam wakil Myanmar Shan United dengan skor 6 – 0.

Kemenangan setengah lusin gol ini menjadi modal penting Persib Bandung menghadapi Bali United pada laga pekan ke-10 Super League 2026-2027, Minggu (22/11) lusa.

Namun, kemenangan telak itu dianggap jadi batu sandungan oleh Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar jika tak dikelola dengan baik.

Oleh karena itu, Umuh Muchtar minta skuad Pangeran Biru tetap menjaga fokus dan tidak terlena, apalagi jemawa kala menghadapi Bali United.

Apalagi Persib hanya memiliki waktu sekitar dua hari untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi kolektor dua gelar juara Liga Indonesia bersama pelatih Stefano ‘Teco’ Cugurra.

“Jelas, seluruh persiapan sudah kami lakukan.

Untuk pertandingan melawan Bali (United), tiketnya pun sudah ramai diburu dan diperebutkan Bobotoh,” ujar Umuh Muchtar dilansir dari laman klub.