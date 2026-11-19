bali.jpnn.com, DENPASAR - Tiga pemain muda Bali United Youth, Dewa Gede Majesta, Kadek Dwi Sedana, dan Gede Kayana Artha, sukses mengantar Timnas U17 Indonesia mengamankan tiket ke putaran Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan, meski fase grup masih menyisakan satu laga.

Garuda Muda dipastikan melaju ke Piala Asia U17 2027 sebelum menuntaskan laga terakhir Grup A Kualifikasi Piala Asia U17 2027 melawan tuan rumah Myanmar, Jumat (20/11) sore besok di Thuwunna Stadium, Yangon.

Putaran final Piala Asia U17 dijadwalkan bergulir pada 12–29 Mei 2027.

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Per Kamis (19/11), sudah 12 negara mengantongi tiket Piala Asia U17 2027, yakni Uzbekistan (tuan rumah), Qatar, Jepang, China, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Tajikistan, Vietnam, Iran, Lebanon, dan Indonesia.

Masih ada empat tiket tersisa untuk memperebutkan gelar juara Asia sekaligus tiket menuju Piala Dunia U17 2027 di Qatar.

Direktur Akademi Bali United I Gde Mahatma Dharma mengatakan capaian ini menjadi pijakan awal menuju target yang lebih besar.

“Kami bangga dan berbahagia atas pencapaian yang diraih oleh tiga pemain muda, Majesta, Kayana dan Kadek Dwi bersama Timnas U17 Indonesia.

Perjalanan masih panjang dan fokus utama adalah bisa memberikan yang terbaik ketika Piala Asia U17 di Uzbekistan nanti untuk meraih tiket menuju ajang yang lebih besar yaitu Piala Dunia U17 mendatang,” ujar I Gde Mahatma Dharma dilansir dari laman klub.