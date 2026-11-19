Hasil ACC Cup: Persib Mengamuk, Bantai Wakil Myanmar Shan United 6 - 0
bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib tampil perkasa pada ajang ASEAN Club Championship (ACC) Cup 2026-2027.
Menantang wakil Myanmar Shan United pada laga Grup B di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11) malam, Persib Bandung menang telak dengan skor 0 – 6.
Setengah lusin gol Persib dicetak Balsa Sekulic pada menit ke-12 dan 66, Mariano Peralta melalui tendangan penalti menit 17, Luka Menalo menit 52, Adam Alis menit 81, serta Uilliam Barros menit ke-89.
Persib langsung mengurung pertahanan Shan United sejak menit awal laga.
Umpan-umpan silang Kakang Rudianto dari sisi kanan berulang kali mengancam sebelum kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-12.
Memanfaatkan umpan lambung Luka Menalo, striker Balsa Sekulic membuka keunggulan 1-0 untuk tuan rumah.
Lima menit berselang, giliran Menalo yang dijatuhkan di kotak penalti.
Mariano Peralta yang maju sebagai algojo berhasil mengecoh kiper Pyae Phyo Thu untuk menggandakan skor menjadi 2-0 pada menit ke-17.
Menantang wakil Myanmar Shan United pada laga Grup B di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11) malam, Persib menang telak dengan skor 0 - 6
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