bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib tampil perkasa pada ajang ASEAN Club Championship (ACC) Cup 2026-2027.

Menantang wakil Myanmar Shan United pada laga Grup B di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11) malam, Persib Bandung menang telak dengan skor 0 – 6.

Setengah lusin gol Persib dicetak Balsa Sekulic pada menit ke-12 dan 66, Mariano Peralta melalui tendangan penalti menit 17, Luka Menalo menit 52, Adam Alis menit 81, serta Uilliam Barros menit ke-89.

Persib langsung mengurung pertahanan Shan United sejak menit awal laga.

Umpan-umpan silang Kakang Rudianto dari sisi kanan berulang kali mengancam sebelum kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-12.

Memanfaatkan umpan lambung Luka Menalo, striker Balsa Sekulic membuka keunggulan 1-0 untuk tuan rumah.

Lima menit berselang, giliran Menalo yang dijatuhkan di kotak penalti.

Mariano Peralta yang maju sebagai algojo berhasil mengecoh kiper Pyae Phyo Thu untuk menggandakan skor menjadi 2-0 pada menit ke-17.