bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United menunjukkan performa impresif pada awal musim 2026-2027.

Skuad Serdadu Tridatu berada di peringkat ketiga klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan 19 poin, hasil dari enam kali menang, sekali imbang dan dua kali kalah.

Ketajaman lini serang menjadi salah satu kartu as Bali United.

Tim yang bermarkas di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, ini tercatat sebagai tim paling produktif dengan mencetak 26 gol di Super League serta enam gol di I.League Cup.

Kapten tim Ricky Fajrin menilai performa apik tersebut ditopang oleh atmosfer ruang ganti yang solid dan minim ego.

Para rekrutan anyar berstatus pemain asing disebut mampu berbaur tanpa merasa paling menonjol.

“Musim ini memang pemain asing yang bergabung memiliki kualitas dan tidak merasa diri sebagai pemain bintang.

Semua pemain sama dan saling membantu untuk tim Bali United,” ujar Ricky Fajrin dilansir dari laman klub.