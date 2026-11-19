bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menjadi wakil kedua Liga Indonesia di ajang ASEAN Club Championship (ACC) Cup 2026-2027 selain Borneo FC.

Berdasar jadwal yang dirlis AFC, Persib dijadwalkan menantang wakil Myanmar Shan United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Bandung, Kamis (19/11) malam pukul 19.00 WIB.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion GBLA tak perlu khawatir lantaran laga ini disiarkan secara live di RCTI.

Persib Bandung lebih diunggulkan dari tim tamu Shan United lantaran berlaga di kandang sendiri di depan Bobotoh.

Dukungan suporter di Stadion GBLA diharapkan menjadi kekuatan tambahan bagi Pangeran Biru untuk kembali menunjukkan dominasinya di kandang sendiri.

Skuad Maung Bandung kian diunggulkan lantaran tampil perkasa di ajang AFC Championship League (ACL) Two 2026-2027.

Persib tak pernah kalah saat melawan wakil Korea Selatan, FC Seol; wakil Vietnam, Viettel FC dan wakil Australia, Melbourne Victory.

Marc Klok dan kolega juga tampil konsisten di Super League 2026-2027, tertahan di peringkat kelima dengan 16 poin, hasil dari lima kali menang, sekali seri dan tiga kali kalah.