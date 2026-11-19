bali.jpnn.com, SAMARINDA - Pergantian pelatih kepala di skuad Borneo FC ternyata tidak memengaruhi performa tim saat berlaga pada laga kedua Grup A ASEAN Club Championship 2026-2027.

Bertanding melawan wakil Filipina, Manila Digger, Rabu (19/11) malam di Stadion Segiri, Samarinda, Borneo FC menang tipis 0 – 1 berkat gol tunggal pemain pengganti, Asgal Habib, pada menit ke-79.

Kemenangan ini sekaligus menandai debut manis pelatih anyar Borneo FC Sergio Farias di kompetisi antarklub Asia Tenggara tersebut.

Mantan pelatih Persija ini menjadi juru taktik anyar Borneo FC menggantikan Mauro Jeronimo yang dipecat setelah skuad Pesut Etam bermain imbang kontra PSM Makassar.

Sergio Farias menilai anak asuhnya tampil solid pada setengah jam pertama pertandingan dengan mengontrol penuh aliran bola.

Namun, perubahan taktik yang dilakukan Manila Digger membuat laga di kompetisi kasta kedua Asia ini berjalan sengit.

"Pada 30 hingga 35 menit awal, para pemain bermain dengan sangat baik dan mampu mengontrol jalannya pertandingan.

Setelah menit ke-35, tim lawan mulai mencari sistem yang berbeda dan melakukan adaptasi permainan, sehingga laga sempat berjalan berimbang di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang," ujar Sergio Farias dilansir dari laman I.League.