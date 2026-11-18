bali.jpnn.com, DENPASAR - Performa impresif Irfan Jaya bersama Bali United pada awal musim kompetisi Super League 2026-2027 mengundang pujian khusus dari pelatih Johnny Jansen.

Mantan pelatih klub Eredivisie PEC Zwolle ini menilai penyerang sayap lincah tersebut telah mengalami metamorfosis total dibandingkan musim pertamanya.

Johnny Jansen menceritakan, saat pertama kali menangani Bali United pada 2025, ia langsung memantau potensi sejumlah pilar lokal berkualitas.

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Ada Kadek Agung, Ricky Fajrin, hingga Irfan Jaya.

Namun, peningkatan performa Irfan Jaya musim ini dinilainya paling mencolok.

“Irfan Jaya memiliki teknik yang bagus, visi bermain yang baik, dan insting dalam mencetak gol.

Hanya memang musim lalu, Irfan Jaya kadang masih cedera dan mengalami kebugaran fisik yang terbilang minim,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

“Namun, Irfan Jaya musim ini makin menunjukkan kualitasnya dengan semangat juang di lapangan, masuk ke box lawan, dan naluri mencetak golnya yang tinggi,” imbuhnya.