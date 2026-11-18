bali.jpnn.com, SLEMAN - Demerson Bruno Costa langsung tancap gas seusai resmi ditunjuk sebagai caretaker PSS Sleman, pengganti Pieter Huistra.

Mantan bek tengah Bali United itu memimpin langsung sesi latihan skuad Super Elang Jawa di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (17/11) sore kemarin.

Demerson Bruno seusai latihan menekankan pentingnya menjaga fokus dan kekompakan tim menyusul berakhirnya kerja sama dengan Pieter Huistra.

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Mantan penggawa Chapecoense asal Brasil ini minta seluruh elemen tim untuk tidak berlarut-larut dalam situasi transisi ini.

Pasalnya, ada laga penting yang harus dijalani PSS Sleman, yakni melawan Arema FC pada laga kandang pekan ke-10 Super League 2026-2027 di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11) lusa.

Menurut Demerson Bruno, pergantian di jajaran kepelatihan merupakan dinamika yang lumrah dalam sepak bola.

"Dalam sepak bola, ada orang yang datang dan pergi.

Oleh karena itu, seluruh pemain diharapkan tetap menjaga semangat dan fokus menjalankan tugas masing-masing," ujar Demerson Bruno dilansir dari laman klub.