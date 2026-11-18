bali.jpnn.com, SLEMAN - Manajemen PSS Sleman bergerak cepat setelah memecat Pieter Huistra sebagai juru taktik tim di kompetisi Super League musim 2026-2027.

Menjelang laga kontra Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11) lusa, manajemen PSS Sleman menunjuk mantan bek tengah Bali United Demerson Bruno Costa sebagai caretaker.

Perwakilan direksi PSS Sleman Yoni Arseto mengatakan penunjukan ini merupakan langkah PSS untuk menjaga stabilitas tim selama masa transisi kepelatihan.

“Penunjukan Demerson Bruno sekaligus memastikan persiapan skuad tetap berjalan optimal dalam menghadapi pertandingan mendatang,” ujar Yoni Arseto dilansir dari laman klub.

Menurutnya, penunjukan ini merupakan bagian dari langkah taktis PSS Sleman menjaga stabilitas dan kondusifitas tim di tengah proses transisi kepelatihan.

Melalui keputusan ini diharapkan seluruh aktivitas tim tetap berjalan optimal, baik dalam persiapan maupun pelaksanaan program latihan.

Langkah ini sekaligus menjadi upaya memastikan proses transisi berlangsung dengan baik tanpa mengganggu konsentrasi dan upaya tim PSS Sleman memperbaiki posisi di klasemen saat ini.

Selain itu, kemampuannya berkomunikasi dengan para pemain yang memiliki latar belakang beragam bahasa menjadi alasan kuat memberikan kepercayaan mengemban tugas sebagai caretaker.