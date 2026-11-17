bali.jpnn.com, DENPASAR - Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta melepas 118 personel kontingen Bali menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) Pantai I Tahun 2026.

Seremoni pelepasan 87 atlet dan 31 ofisial ini digelar di Kantor KONI Provinsi Bali, Denpasar, Selasa (17/11).

Giri Prasta yang juga Ketum KONI Bali ini membakar semangat para atlet agar tampil penuh percaya diri dan tidak minder menghadapi kontingen daerah lain.

Menurut Giri Prasta, bekal latihan panjang di Bali sudah cukup menjadi modal bertarung habis-habisan.

"Atlet Bali harus memiliki prinsip, datang untuk menang," ujar Giri Prasta.

Meski menuntut mental juara, mantan Bupati Badung dua periode ini mengingatkan bahwa kemenangan harus diraih secara terhormat.

Ia mewanti-wanti seluruh kontingen untuk menjaga nama baik Pulau Bali dengan menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, serta menghormati keputusan wasit dan juri.

Selain soal mental bertanding, kesiapan fisik menjadi sorotan khusus.