bali.jpnn.com, BANTUL - Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul, menjadi saksi pencapaian bersejarah gelandang PSIM Yogyakarta asal Argentina, Norberto Ezequiel Vidal.

Laga melawan Dewa United, Jumat (6/11) lalu menandai penampilan ke-101 pemain berjuluk ‘Pulga’ tersebut di kompetisi Super League 2026-2027.

Sejak menginjakkan kaki di Indonesia pada 2022, Pulga mengaku tak pernah membayangkan bisa mencatatkan lebih dari seratus pertandingan.

"Sejujurnya, saya tidak membayangkan bisa mencapai 100 laga lebih di Indonesia.

Saya bersyukur kepada Tuhan, serta berterima kasih kepada PSIM dan Persita yang telah memercayai saya," ujar Ezequiel Vidal dilansir dari laman klub.

Kiprah Ezequiel Vidal di Indonesia bermula bersama Persita Tangerang selama dua musim, pada 2022–2024.

Bersama Laskar Cisadane, Ezequiel Vidal membukukan 60 penampilan dengan kontribusi 17 gol dan 15 assist.

Setelah sempat mencicipi Liga India bersama Punjab FC pada musim 2024-2025, tampil dalam 22 laga dengan tujuh gol serta tiga assist, Pulga kembali ke Indonesia.