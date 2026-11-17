bali.jpnn.com, BANDUNG - Kabar gembira menghampiri Persib Bandung seusai jeda FIFA Matchday.

Skuad Pangeran Biru dipastikan kembali ke markas tim, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) untuk menjalani 12 pertandingan beruntun hingga akhir Desember 2026.

Baik di kompetisi Asia maupun liga domestik, Super League 2026-2027.

Salah satunya saat Persib Bandung menantang Bali United pada laga pekan ke-10 Super League 2026-2027, Minggu (22/11) mendatang.

Sebelum menghadapi Bali United, Persib Bandung dijadwalkan menantang wakil Myanmar, Shan United di ajang ASEAN Championship Cup (ACC), Kamis (18/11) besok.

Pelatih Persib Igor Tolic menyambut positif kembalinya skuad Maung Bandung kembali berlaga di stadion berkapasitas 38 ribu itu.

"Saya memastikan tiga pertandingan berikutnya kami ada di sini (Stadion GBLA), lalu menjalani laga tandang.

Jadi, lihat nanti setelah sesi latihan dan pertandingan, apa yang akan terjadi," kata Igor Tolic dilansir dari laman I.League.