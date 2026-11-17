bali.jpnn.com, SLEMAN - Pekan ke-10 Super League 2026-2027 kembali bergulir pekan ini.

Namun, kabar mengejutkan datang dari kontestan Super League, PSS Sleman.

Menjelang bentrok kontra Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11) lusa, manajemen PSS Sleman memecat Pieter Huistra sebagai pelatih tim.

Manajemen Elang Jawa dan pelatih Pieter Huistra mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kerja sama, Senin (16/11) malam kemarin.

Dilansir dari laman klub, keputusan PSS Sleman untuk mengakhiri kerja sama dengan pelatih asal Belanda itu merupakan hasil evaluasi dan kesepakatan bersama.

“Keputusan diambil dengan mempertimbangkan perkembangan serta kebutuhan tim dalam menghadapi kompetisi musim ini,” tulis PSS Sleman dalam pernyataan tertulisnya.

Kinerja Pieter Huistra di PSS Sleman memang buruk setelah naik kasta ke Super League musim 2026-2027.

Berhasil membawa PSS Sleman mentas dari Liga 2 musim lalu, Pieter Huistra gagal mengangkat kinerja tim.