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Ini Rapor Duo Bali United di Timnas Indonesia Versi Johnny Jansen

Senin, 16 November 2026 – 21:24 WIB
Ini Rapor Duo Bali United di Timnas Indonesia Versi Johnny Jansen - JPNN.com Bali
Penyerang Timnas Indonesia milik Bali United Jens Raven berduel dengan pemain Bali United saat laga uji coba di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/11) malam. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United mengirimkan dua wakilnya untuk mengikuti pemusatan latihan alias training center (TC) Timnas Indonesia di Gianyar, Bali.

Keduanya adalah pemain belakang Tim Geypens dan striker Jens Raven.

Yang menarik keduanya diturunkan pelatih Timnas Indonesia John Herdman melawan Bali United saat laga uji coba tertutup di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/11) malam.

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Hasilnya, laga berakhir dengan skor 1 – 1. Gol Timnas Indonesia dicetak pemain Persija Jakarta, Arlyansyah Abdulmanan, sedangkan gol Bali United dicetak penyerang sayap Remco Balk.

Penampilan Tim Geypens dan Jens Raven bersama Timnas Indonesia menuai pujian pelatih Bali United Johnny Jansen.

Tim Geypens dipercaya tampil sejak menit pertama mengenakan seragam Timnas Indonesia dan menjalankan peran barunya sebagai gelandang bertahan, posisi yang biasa ia emban di Bali United musim ini.

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Menurut Johnny Jansen, kemampuan versatile (serbabisa) yang dimiliki Tim Geypens menjadi aset berharga bagi Bali United maupun Timnas Indonesia.

“Jika melihat statistik, Tim Geypens mampu bermain dengan baik dan membuktikannya di Timnas Indonesia.

Bali United mengirimkan dua wakilnya untuk mengikuti pemusatan latihan alias training center (TC) Timnas Indonesia, yakni Tim Geypens dan Jens Raven
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TAGS   bali united Timnas Indonesia Timnas Indonesia vs Bali United Tim Geypens Jens Raven Johnny Jansen stadion kapten dipta John Herdman Super League 2026-2027

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