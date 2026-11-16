Gol Remco Balk Bikin Timnas Indonesia Gagal Menang, Taktik Bali United Efektif

bali.jpnn.com, GIANYAR - Uji tanding Timnas Indonesia kontra Bali United pada jeda FIFA Matchday di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/11) malam berakhir imbang 1 – 1.

Skuad Garuda langsung tampil menekan dan berhasil membuka keunggulan lebih dahulu pada menit ke-37.

Memanfaatkan skema serangan balik cepat, Arlyansyah Abdulmanan sukses merobek jala Bali United yang dikawal Fitrul Dwi Rustapa.

Memasuki babak kedua, situasi berubah drastis bagi Timnas Indonesia.

Bek Alfharezzi Buffon diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-54 akibat pelanggaran keras.

Kehilangan Alfharezzi Buffon memaksa Timnas Indonesia bermain dengan 10 pemain.

Unggul jumlah pemain langsung dimanfaatkan skuad Serdadu Tridatu.

Lewat taktik high pressing di lini pertahanan Timnas Indonesia, penyerang sayap Bali United Remco Balk mencetak gol penyeimbang pada menit ke-68.