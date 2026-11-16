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Gol Remco Balk Bikin Timnas Indonesia Gagal Menang, Taktik Bali United Efektif

Senin, 16 November 2026 – 20:57 WIB
Gol Remco Balk Bikin Timnas Indonesia Gagal Menang, Taktik Bali United Efektif - JPNN.com Bali
Tiga pemain Timnas Indonesia mengepung penyerang sayap Bali United Irfan Jaya saat laga uji coba di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/11) malam. Kedua tim bermain imbang 1 - 1. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Uji tanding Timnas Indonesia kontra Bali United pada jeda FIFA Matchday di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/11) malam berakhir imbang 1 – 1.

Skuad Garuda langsung tampil menekan dan berhasil membuka keunggulan lebih dahulu pada menit ke-37.

Memanfaatkan skema serangan balik cepat, Arlyansyah Abdulmanan sukses merobek jala Bali United yang dikawal Fitrul Dwi Rustapa.

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Memasuki babak kedua, situasi berubah drastis bagi Timnas Indonesia.

Bek Alfharezzi Buffon diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-54 akibat pelanggaran keras.

Kehilangan Alfharezzi Buffon memaksa Timnas Indonesia bermain dengan 10 pemain.

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Unggul jumlah pemain langsung dimanfaatkan skuad Serdadu Tridatu.

Lewat taktik high pressing di lini pertahanan Timnas Indonesia, penyerang sayap Bali United Remco Balk mencetak gol penyeimbang pada menit ke-68.

Uji tanding Timnas Indonesia kontra Bali United pada jeda FIFA Matchday di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/11) malam berakhir imbang 1 – 1.
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TAGS   bali united Timnas Indonesia Timnas Indonesia vs Bali United FIFA Matchday laga uji coba Johnny Jansen stadion kapten dipta

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