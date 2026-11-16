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Taisei Marukawa Gacor Bareng Dewa United, ternyata Ini Rahasia Konsistensinya

Senin, 16 November 2026 – 15:35 WIB
Taisei Marukawa Gacor Bareng Dewa United, ternyata Ini Rahasia Konsistensinya - JPNN.com Bali
Pemain Dewa United Taisei Marukawa tampil gacor musim ini. Foto: Instagram @taiseimarukawa

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyerang sayap Dewa United Taisei Marukawa tengah menikmati performa terbaiknya di kompetisi Super League musim 2026-2027.

Pesepak bola berpaspor Jepang yang kini dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) itu menjelma menjadi motor serangan utama tim.

Berdasarkan catatan statistik hingga pekan kedelapan, Taisei Marukawa mencetak tiga gol dan empat assist dari delapan pertandingan.

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Torehan tujuh kontribusi gol tersebut bahkan sudah melampaui pencapaian pribadinya sepanjang musim lalu.

Musim lalu, mantan pemain Persebaya dan PSIS Semarang itu hanya mengemas tiga gol dan dua assist dalam 28 penampilan.

Meski demikian, Taisei Marukawa enggan jemawa dan memilih memuji kerja keras seluruh rekan setimnya di lapangan.

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Menurut Taisei Marukawa, kekompakan menjadi kunci utama di balik permainan impresif Dewa United.

"Musim ini Dewa United sangat bagus.

Berdasarkan catatan statistik hingga pekan kedelapan, Taisei Marukawa mencetak tiga gol dan empat assist dari delapan pertandingan.
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TAGS   Taisei Marukawa Dewa United Timnas Indonesia John Herdman Super League 2025-2026 Persebaya PSIS Semarang

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