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Mauro Zijlstra: Arema FC Bidik Kemenangan Kontra PSS Sleman

Senin, 16 November 2026 – 15:18 WIB
Mauro Zijlstra: Arema FC Bidik Kemenangan Kontra PSS Sleman - JPNN.com Bali
Penyerang Arema FC Mauro Ziljstra berselebrasi seusai menjebol gawang Isenmulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan, Malang. Mauro Ziljstra memastikan Arema FC siap menghadapi PSS Sleman, Jumat (20/11) mendatang. Foto: Arema FC

bali.jpnn.com, MALANG - Tim pelatih Arema FC langsung melakukan evaluasi total seusai skuad Singo Edan keok dari Madura United 0 – 3 pada laga pekan kesembilan Super League 2026-2027, Jumat (6/11) lalu.

Evaluasi ini dilakukan setelah skuad Arema FC kembali ke lapangan seusai jeda kompetisi selama dua pekan.

Arema FC harus bersiap menghadapi laga tandang pekan ke-10 menghadapi tuan rumah PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11) mendatang.

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“Kami harus kembali menyiapkan mental agar bisa tampil lebih kuat saat melawan PSS Sleman.

Kami akan memanfaatkan waktu yang ada untuk kembali membangun performa bersama-sama," ujar penyerang Arema FC Mauro Zijlstra dilansir dari laman I.League.

Mauro Zijlstra mengakui laga terakhir Arema FC kontra Madura United tak berjalan optimal akibat minimnya peluang yang berhasil diciptakan untuk menekan lawan.

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"Pertandingan yang sangat sulit bagi kami.

Kami tidak banyak menciptakan peluang, jadi situasinya memang sangat berat," kata Mauro Ziljstra.

Mauro Zijlstra mengakui laga terakhir Arema FC kontra Madura United tak berjalan optimal akibat minimnya peluang yang berhasil diciptakan untuk menekan lawan.
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TAGS   Mauro Zijlstra arema fc PSS PSS Sleman madura united PSS vs Arema FC PSS Sleman vs Arema FC Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

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