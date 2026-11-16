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Komdis PSSI Sanksi Persib Gegara Dokter Tim, Igor Tolic Angkat Bicara

Senin, 16 November 2026 – 14:44 WIB
Komdis PSSI Sanksi Persib Gegara Dokter Tim, Igor Tolic Angkat Bicara - JPNN.com Bali
Pelatih Persib Bandung Igor Tolic angkat bicara terkait sanksi denda dari Komdis PSSI gegara tak punya dokter tim. Foto: Persib

bali.jpnn.com, DENPASAR - Persib Bandung tak luput dari sanksi Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

Berdasar hasil sidang 25 Oktober 2026 lalu, Komdis PSSI menjatuhkan denda sebesar Rp25 juta kepada Persib.

Denda tersebut harus dibayar Persib lantaran pada pertandingan kontra tuan rumah Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, 22 Oktober 2026 lalu, skuad Maung Bandung tak didampingi dokter tim.

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Pada laga tersebut, Persib tumbang dari Madura United dengan skor 0 – 1 gegara gol striker asing Dimitar Mitkov pada menit ke-89.

Komdis PSSI menilai Persib melanggar Pasal 18 Regulasi Super League 2026-2027 tentang Kriteria Personel dan Administratif.

Berdasar Pasal 18, setiap klub peserta diwajibkan menunjuk setidaknya satu dokter yang bertanggung jawab terhadap layanan medis selama pertandingan dan latihan, termasuk aspek pencegahan doping.

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Sanksi denda tersebut langsung direspons pelatih Persib Bandung Igor Tolic.

Juru taktik asal Kroasia ini memahami dan menghormati ketentuan tersebut.

Berdasar hasil sidang 25 Oktober 2026 lalu, Komdis PSSI menjatuhkan denda sebesar Rp25 juta kepada Persib Bandung gegara tak punya dokter tim
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TAGS   Komdis PSSI Persib persib bandung Dokter Tim Persib Igor Tolic Super League 2026-2027

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