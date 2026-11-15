JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Kadek Agung Bongkar Persiapan Bali United Kontra Persib, tak Ada Rasa Gentar!

Kadek Agung Bongkar Persiapan Bali United Kontra Persib, tak Ada Rasa Gentar!

Minggu, 15 November 2026 – 11:03 WIB
Kadek Agung Bongkar Persiapan Bali United Kontra Persib, tak Ada Rasa Gentar! - JPNN.com Bali
Gaya selebrasi gelandang Bali United Kadek Agung seusai mencetak gol ke gawang lawan. Kadek Agung siap mengisi lini tengah Bali United kontra Persib di Stadion GBLA, Minggu (22/11) mendatang. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gelandang bertahan Bali United Kadek Agung mengakui tantangan berat sudah menanti skuad Serdadu Tridatu seusai jeda FIFA Matchday.

Berdasar jadwal yang dirilis I.League, Bali United dijadwalkan menjalani laga tandang pekan ke-10 Super League 2026-2027 kontra tuan rumah Persib Bandung.

Laga bigmatch ini dijadwalkan berlangsung Minggu (22/11) mendatang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Baca Juga:

Menurut Kadek Agung, Persib tim besar dengan kekuatan yang merata.

Oleh karena itu, skuad Bali United harus mewaspadai Persib yang mencetak hattrick juara Liga Indonesia tiga musim terakhir itu.

Keberhasilan skuad Maung Bandung menembus babak 16 besar kompetisi Asia baru-baru ini menjadi bukti ketangguhan mereka.

Baca Juga:

"Setelah FIFA Matchday, kami melawan Persib Bandung, tim yang di liga maupun Asia sama-sama bagus.

Jadi, kami perlu bekerja lebih keras lagi," ujar Kadek Agung dilansir dari laman I.League.

Berdasar jadwal yang dirilis I.League, Bali United dijadwalkan menjalani laga tandang pekan ke-10 Super League 2026-2027 kontra tuan rumah Persib Bandung.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kadek agung bali united Persib persib bandung gelandang Persib vs Bali United Persib Bandung vs Bali United Stadion GBLA Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kadek Agung Bongkar Persiapan Bali United Kontra Persib, tak Ada Rasa Gentar! - JPNN.com Bali
    Kadek Agung Bongkar Persiapan Bali United Kontra Persib, tak Ada Rasa Gentar!
  2. Jadwal Super League: PSM vs Persija, Persib Kontra Bali United, Ada Dua Derbi! - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: PSM vs Persija, Persib Kontra Bali United, Ada Dua Derbi!

  3. Arema FC Kecewa Dewangga & Julian Guevara Absen Kontra PSS & Persebaya, Hhm - JPNN.com Bali

    Arema FC Kecewa Dewangga & Julian Guevara Absen Kontra PSS & Persebaya, Hhm

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU