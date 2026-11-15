Kadek Agung Bongkar Persiapan Bali United Kontra Persib, tak Ada Rasa Gentar!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gelandang bertahan Bali United Kadek Agung mengakui tantangan berat sudah menanti skuad Serdadu Tridatu seusai jeda FIFA Matchday.

Berdasar jadwal yang dirilis I.League, Bali United dijadwalkan menjalani laga tandang pekan ke-10 Super League 2026-2027 kontra tuan rumah Persib Bandung.

Laga bigmatch ini dijadwalkan berlangsung Minggu (22/11) mendatang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Menurut Kadek Agung, Persib tim besar dengan kekuatan yang merata.

Oleh karena itu, skuad Bali United harus mewaspadai Persib yang mencetak hattrick juara Liga Indonesia tiga musim terakhir itu.

Keberhasilan skuad Maung Bandung menembus babak 16 besar kompetisi Asia baru-baru ini menjadi bukti ketangguhan mereka.

"Setelah FIFA Matchday, kami melawan Persib Bandung, tim yang di liga maupun Asia sama-sama bagus.

Jadi, kami perlu bekerja lebih keras lagi," ujar Kadek Agung dilansir dari laman I.League.