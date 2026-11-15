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Mauro Jeronimo Kirim Pesan Menyentuh Setelah Didepak Borneo FC, Bangga!

Minggu, 15 November 2026 – 10:34 WIB
Mauro Jeronimo Kirim Pesan Menyentuh Setelah Didepak Borneo FC, Bangga! - JPNN.com Bali
Mauro Jeronimo angkat bicara setelah dipecat Borneo FC. Foto: Instagram@borneofc

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Kompetisi Super League 2026-2027 benar-benar panas. Memecat pelatih yang dianggap gagal membawa tim meraih kemenangan seperti hal biasa.
Korban terbaru adalah Mauro Jeronimo, arsitek tim Borneo FC.

Juru taktik kelahiran Sao Miguel, Portugal ini harus merelakan kehilangan posisi sebagai pelatih kepala setelah Borneo FC gagal mengalahkan PSM Makassar di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (7/11) lalu.

Manajemen Borneo FC tidak hanya memecat Mauro Jeronimo, tetap juga dua asisten pelatih, Claudio de Costa dan Chu Viet Huang.

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Sebagai gantinya, manajemen Borneo FC menunjuk mantan pelatih Persija Sergio Farias sebagai juru taktik baru.

Manajemen Borneo FC juga menunjuk pelatih fisik baru, yakni Jose Fernando.

Mauro Jeronimo pun menyampaikan pesan perpisahan menyentuh setelah kebersamaannya dengan Borneo FC berakhir.

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Mauro Jeronimo mengungkapkan rasa bangga atas pencapaian tim selama masa kepelatihannya sekaligus mendoakan kesuksesan Borneo FC musim ini.

"Masa saya di Borneo FC telah berakhir.

Mauro Jeronimo harus merelakan kehilangan posisi sebagai pelatih kepala setelah Borneo FC gagal mengalahkan PSM Makassar di Stadion Segiri, Samarinda
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TAGS   Mauro Jeronimo Borneo FC Super League 2026-2027 Portugal Sergio Farias Stadion Segiri Samarinda

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