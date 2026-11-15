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Jadwal Super League: PSM vs Persija, Persib Kontra Bali United, Ada Dua Derbi!

Minggu, 15 November 2026 – 10:04 WIB
Jadwal Super League: PSM vs Persija, Persib Kontra Bali United, Ada Dua Derbi! - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Pekan ke-10 kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia Super League 2026-2027 dijadwalkan berlangsung pada Jumat (20/11) hingga Minggu (22/11) mendatang. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kompetisi Super League 2026-2027 kembali bergulir pekan ini setelah tertunda karena training camp (TC) Timnas Indonesia di Bali.

Pekan ke-10 kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat (20/11) hingga Minggu (22/11) mendatang.

Total ada sembilan pertandingan yang berlangsung di kota dan stadion berbeda pada pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

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Tiga pertandingan pembuka pekan ke-10 berlangsung di tiga stadion berbeda, Jumat (20/11) mendatang.

Dua laga berlangsung pukul 15.30 WIB, antara Garudayaksa FC kontra Madura United di Stadion Pakansari, Bogor dan tuan rumah PSS Sleman versus Arema FC di Stadion Maguwoharjo.

Garudayaksa FC saat ini menempati peeringkat ke-10 dengan 11 poin, hasil dari tiga kali menang, dua kali seri dan empat kali kalah.

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Madura United di lain sisi berada di posisi keempat dengan 19 poin, hasil dari enam kali menang, sekali seri dan dua kali kalah.

PSS Sleman masih terdampar di zona degradasi, peringkat ke-16 dengan lima poin, hasil dari sekali menang, dua kali seri dan enam kali kalah.

Pekan ke-10 kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia Super League 2026-2027 dijadwalkan berlangsung pada Jumat (20/11) hingga Minggu (22/11) mendatang.
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TAGS   Super League 2026-2027 Jadwal Super League 2026-2027 PSM Persija Persib bali united Persebaya Java United arema fc madura united

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