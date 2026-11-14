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JPNN.com Bali Sport PSIM Yogyakarta Terpuruk di Zona Degradasi, Risto Vidakovic Putar Otak

PSIM Yogyakarta Terpuruk di Zona Degradasi, Risto Vidakovic Putar Otak

Sabtu, 14 November 2026 – 09:26 WIB
PSIM Yogyakarta Terpuruk di Zona Degradasi, Risto Vidakovic Putar Otak - JPNN.com Bali
Pelatih PSIM Yogyakarta Risto Vidakovic. Foto: PSIM Jogja

bali.jpnn.com, BANTUL - Skuad PSIM Yogyakarta terus mematangkan persiapan taktis secara menyeluruh selama jeda kompetisi.

Laskar Mataram fokus melakukan evaluasi menjelang laga tandang menghadapi Persik Kediri pada Sabtu (21/11) mendatang.

Juru taktik PSIM Yogyakarta Risto Vidakovic mengatakan tim pelatih memanfaatkan jeda kompetisi untuk membenahi aspek transisi, baik saat bertahan maupun menyerang.

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"Selama jeda kompetisi ini, kami menyesuaikan beberapa pergerakan secara bertahan dan menyerang.

Kami mengevaluasi apa yang perlu ditingkatkan dari pertandingan terakhir dan berusaha menjadi semakin baik," ujar Risto Vidakovic dilansir dari laman klub.

Dari segi kebugaran, mayoritas pemain terpantau dalam kondisi prima untuk melahap menu latihan harian.

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Namun, pelatih berlisensi UEFA Pro itu mengonfirmasi satu pemainnya Savio Sheva masih harus menjalani pemulihan cedera.

"Saat ini semua pemain dalam kondisi baik-baik saja, kecuali Savio.

Pelatih PSIM Yogyakarta Risto Vidakovic fokus melakukan evaluasi menjelang laga tandang menghadapi Persik Kediri pada Sabtu (21/11) mendatang
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TAGS   PSIM PSIM Yogyakarta Zona Degradasi risto vidakovic persik Persik Kediri Super League 2026-2027

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