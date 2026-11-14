Arema FC Kecewa Dewangga & Julian Guevara Absen Kontra PSS & Persebaya, Hhm

bali.jpnn.com, MALANG - General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi angkat bicara setelah dua pemain pilar Singo Edan absen pada laga pekan ke-10 dan 11 Super League 2026-2027 kontra PSS Sleman (20/11) dan Persebaya Surabaya (29/11).

Dua pemain pilar Arema FC, Dewangga Santosa dan Julian Guevara dipastikan absen pada dua laga tersebut setelah dijatuhi tambahan sanksi larangan bermain oleh Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

Sebelumnya, keduanya harus absen dalam pertandingan melawan Madura United akibat kartu merah yang diterima saat laga kandang melawan Bali United, 31 Oktober 2026 lalu.

Sanksi tambahan itu menyusul pelanggaran keras yang mereka lakukan saat pertandingan sengit di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Menurut Yusrinal Fitriandi, sanksi tambahan dari Komdis PSSI sangat merugikan kestabilan tim di tengah jadwal kompetisi yang sangat padat.

Apalagi, skuad Singo Edan juga membutuhkan kedalaman pemain untuk menghadapi ajang I.League Cup.

"Ya, itu sangat disayangkan.

Saya juga sudah berbicara dengan mereka berdua, karena apa yang mereka lakukan di lapangan itu merugikan tim," ujar Yusrinal Fitriandi dilansir dari laman Arema FC.