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Komdis PSSI Bikin Arema FC Merugi, Dua Pilar Absen Kontra PSS & Persebaya

Sabtu, 14 November 2026 – 08:23 WIB
Komdis PSSI Bikin Arema FC Merugi, Dua Pilar Absen Kontra PSS & Persebaya - JPNN.com Bali
Gelandang Arema FC Julian Guevara melepaskan tendangan ke arah gawang saat melawan Dewa United di Stadion Kanjuruhan, Malang. Julian Guevara dan Alfeandra Dewangga mendapat sanksi tambahan dari Komdis PSSI gegara pelanggaran yang mereka lakukan saat melawan Bali United, 31 Oktober 2026 lalu. Foto: Instagram @aremafcofficial

bali.jpnn.com, DENPASAR - Arema FC rugi besar menghadapi laga pekan ke-10 dan 11 Super League 2026-2027 kontra PSS Sleman (20/11) dan Persebaya Surabaya (29/11).

Dua pemain pilar Arema FC, Dewangga Santosa dan Julian Guevara dipastikan absen pada dua laga tersebut setelah dijatuhi tambahan sanksi larangan bermain oleh Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

Sebelumnya, keduanya harus absen dalam pertandingan melawan Madura United akibat kartu merah yang diterima saat laga kandang melawan Bali United, 31 Oktober 2026 lalu.

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Sanksi tambahan itu menyusul pelanggaran keras yang mereka lakukan saat pertandingan sengit di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Salinan putusan resmi Komdis PSSI itu diteken Ketua Komdis Umar Husin.

Berdasar Keputusan Nomor: 052/SL/SK/KD-PSSI/XI/2026, Julian Guevara dinilai melanggar Kode Disiplin PSSI Tahun 2025 karena melakukan pelanggaran serius menginjak pemain lawan.

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Pesepak bola berkebangsaan Kolombia ini diganjar hukuman tambahan larangan bermain sebanyak dua laga serta denda sebesar Rp10 juta.

Di lain sisi, pemain belakang Arema FC Alfeandra Dewangga dinyatakan melanggar Kode Disiplin PSSI karena menendang pemain lawan berdasar Keputusan Nomor: 051/SL/SK/KD-PSSI/XI/2026.

Dua pemain pilar Arema FC, Dewangga Santosa dan Julian Guevara dipastikan absen saat melawan PSS dan Persebaya gegara pelanggaran saat melawan Bali United
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TAGS   Komdis PSSI arema fc Komisi Disiplin PSSI PSS Sleman Persebaya Alfeandra Dewangga Julian Guevara Super League 2026-2027 bali united madura united

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