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Duel Arema FC vs Persebaya Pindah ke Markas Bali United, Batal di Kanjuruhan

Jumat, 13 November 2026 – 09:56 WIB
Duel Arema FC vs Persebaya Pindah ke Markas Bali United, Batal di Kanjuruhan - JPNN.com Bali
Stadion Kapten Dipta jadi venue derbi Jatim antara Arema FC kontra Persebaya Surabaya, 29 November 2026 mendatang. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, MALANG - Duel panas bertajuk Derbi Jawa Timur antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dipastikan batal digelar di Malang.

Berdasarkan match circular dari operator kompetisi, laga big match ini resmi dipindahkan ke Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, pada 29 November mendatang.

Pertandingan seru di markas Bali United ini dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

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Keputusan pindah kandang ini tak lepas dari keputusan Polres Malang yang tidak memberikan izin keramaian.

Hal tersebut diperkuat lewat surat balasan resmi bernomor B/1541/XI/YAN.2.1./2026 tertanggal 9 November 2026.

Polres Malang secara tegas menolak permohonan izin yang diajukan Panpel Arema FC menyusul hasil Rapat Koordinasi Kamtibmas 2026 pada 6 November lalu.

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Penolakan pihak kepolisian juga mempertimbangkan laporan atensi intelijen terkait pengamanan laga lanjutan Super League 2026-2027 tersebut.

Ketua Panpel Arema FC Bram Hady Sulton mengatakan keputusan pindah venue ke Bali berdasar hasil koordinasi matang dengan operator kompetisi setelah Panpel dan manajemen Singo Edan menyiapkan berbagai skenario sejak jauh-jauh hari.

Pertandingan big match Arema FC kontra Persebaya resmi dipindahkan ke Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, pada 29 November mendatang.
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TAGS   arema fc Persebaya Persebaya Surabaya Derbi Jawa Timur Derbi Jatim Stadion Kanjuruhan stadion kapten dipta bali united Super League 2026-2027

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