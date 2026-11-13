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JPNN.com Bali Sport Sanksi Striker PSIM Mauro Caballero Dianulir PSSI: Saya Tidak Menyimpan Dendam!

Sanksi Striker PSIM Mauro Caballero Dianulir PSSI: Saya Tidak Menyimpan Dendam!

Jumat, 13 November 2026 – 09:25 WIB
Sanksi Striker PSIM Mauro Caballero Dianulir PSSI: Saya Tidak Menyimpan Dendam! - JPNN.com Bali
Striker PSIM Yogyakarta Mauro Caballero (biru) angkat bicara setelah Komite Banding PSSI menganulir putusan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI. Foto: Instagram @mcjrs94

bali.jpnn.com, BANTUL - Striker PSIM Yogyakarta Mauro Caballero angkat bicara setelah Komite Banding PSSI menganulir putusan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

Penyerang 32 tahun berkebangsaan Paraguay ini kini bebas dari sanksi dan kembali siap memperkuat lini serang PSIM Yogyakarta di ajang Super League 2026-2027.

Laga terdekat, PSIM Yogyakarta dijadwalkan menjalani pertandingan tandang kontra tuan rumah Persik pada pekan ke-10 di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (21/11) mendatang.

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Mauro Caballero blak-blakan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya selama menunggu putusan banding.

Pesepak bola dengan market value Rp2,61 miliar ini menegaskan bahwa dirinya adalah pemain yang menentang segala tindakan diskriminatif.

“Terima kasih kepada Tuhan, keluarga, PSIM Yogyakarta, dan seluruh suporter atas dukungan yang telah diberikan selama masa sulit ini.

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Keputusan Komite Banding PSSI telah menegaskan bahwa saya tidak melakukan tindakan diskriminatif,” ujar Mauro Caballero dilansir dari laman PSIM Yogyakarta.

Penyerang dengan tinggi 1,84 cm ini mengatakan selalu menentang segala bentuk rasisme.

Striker PSIM Yogyakarta Mauro Caballero angkat bicara setelah Komite Banding PSSI menganulir putusan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.
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TAGS   PSIM PSIM Yogyakarta Mauro Caballero striker Komdis PSSI Komite Banding PSSI persik Persik Kediri Stadion Brawijaya Super League 2026-2027

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