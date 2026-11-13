Komite Banding PSSI Anulir Sanksi Striker PSIM Mauro Caballero, Isu Rasisme Klir

bali.jpnn.com, BANTUL - Kabar baik menghampiri skuad PSIM Yogyakarta di tengah jeda kompetisi Super League 2026-2027.

Permohonan banding klub berjuluk Laskar Mataram terkait sanksi penyerang andalan mereka, Mauro Caballero, resmi dikabulkan oleh Komite Banding PSSI.

Keputusan ini tertuang dalam SK Nomor 005/KEP/KB/BRI-SUPERLEAGUE/XI/2026 yang diterbitkan, Senin (9/11) lalu.

Dengan terbitnya SK tersebut, Komite Banding PSSI resmi menganulir putusan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI, tertanggal 27 Oktober 2026.

Sebelumnya, Komdis PSSI menjatuhkan hukuman berat kepada Mauro Caballero.

Selain dilarang bermain dalam 10 pertandingan, Mauro Caballero dilarang memasuki stadion selama satu laga serta denda administrasi sebesar Rp350 juta.

Komdis PSSI menjatuhkan sanksi kepada Mauro Caballero akibat dugaan tindakan diskriminatif atau rasisme terhadap pemain lawan pada menit ke-70 saat PSIM menghadapi Bhayangkara FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung Selasa (20/10) lalu.

Karena putusan banding ini, Mauro Caballero kini bebas dari sanksi dan kembali siap memperkuat lini serang PSIM Yogyakarta di sisa kompetisi.