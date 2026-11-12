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Arema FC Tunjuk Yeyen Tumena Jadi Dirtek, Diberi Tugas Cari Pelatih Baru

Kamis, 12 November 2026 – 11:04 WIB
Arema FC Tunjuk Yeyen Tumena Jadi Dirtek, Diberi Tugas Cari Pelatih Baru - JPNN.com Bali
Manajemen Arema FC resmi menunjuk Yeyen Tumena sebagai Direktur Teknik (Dirtek), Kamis (12/11). Foto: Arema FC

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC mengambil keputusan besar di tengah kompetisi Super League 2026-2027 yang lagi berjalan.

Manajemen Arema FC resmi menunjuk Yeyen Tumena sebagai Direktur Teknik (Dirtek), Kamis (12/11).

Langkah strategis ini dieksekusi manajemen untuk membenahi fondasi teknis, sport asset, hingga sektor bisnis klub secara berkelanjutan.

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Menurut General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi, penunjukan Yeyen Tumena murni bagian dari cetak biru (blueprint) jangka panjang klub.

Inal, sapaan akrabnya mengatakan penunjukan Yeyen Tumena bukan keputusan impulsif akibat dinamika performa Arema FC yang amburadul saat ini.

"Penunjukan Yeyen Tumena sebagai Direktur Teknik sebenarnya sudah masuk dalam work plan kami sejak awal musim 2026-2027.

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Namun, dinamika administrasi dan penyelarasan agenda baru memungkinkan untuk diresmikan pekan ini," ujar Yusrinal Fitriandi dilansir dari laman klub.

Sebagai Dirtek Arema FC, Yeyen Tumena mengemban sejumlah tugas strategis.

Manajemen Arema FC resmi menunjuk Yeyen Tumena sebagai Direktur Teknik (Dirtek), Kamis (12/11) dan mendapat tugas mencari pelatih baru
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TAGS   arema fc Yeyen Tumena Direktur Teknik Arema FC Super League 2026-2027 GM Arema FC Yusrinal Fitriandi

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