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Irfan Jaya Lagi Gacor, tetapi tak Dilirik John Herdman, Simak Responsnya

Kamis, 12 November 2026 – 10:37 WIB
Irfan Jaya Lagi Gacor, tetapi tak Dilirik John Herdman, Simak Responsnya - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bali United Irfan Jaya merayakan gol ke gawang Isenmulang FC. Irfan Jaya legawa tak masuk skuad Timnas Indonesia meski tengah moncer bersama Bali United. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyerang sayap andalan Bali United Irfan Jaya tidak masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil pelatih John Herdman mengikuti pemusatan latihan alias training camp (TC) Timnas Indonesia.

Padahal, mantan pemain PSM, Persebaya dan PSS Sleman itu tengah on fire dan menjadi salah satu pencetak gol lokal paling tajam di Super League 2026-2027.

Irja, sapaan akrab Irfan Jaya telah mencatatkan lima gol dan tiga assist dari sembilan penampilannya di Super League, ditambah satu gol dan satu assist di ajang I.League Cup.

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Catatan impresif tersebut membuatnya menjadi satu-satunya pemain lokal yang bersaing di jajaran top skorer sementara Liga Indonesia, di tengah dominasi para pemain asing.

Meski banyak pihak berspekulasi bahwa dirinya layak kembali berseragam Timnas Indonesia, Irfan Jaya memilih bersikap merendah dan menghormati keputusan John Herdman.

"Tentunya saya bersyukur masih ada yang mendukung saya untuk kembali ke timnas.

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Saya menghormati keputusan pelatih dan menurut saya masih banyak pemain-pemain muda yang sangat layak membela Timnas Indonesia untuk berkembang lebih baik," kata Irfan Jaya dilansir dari laman klub.

Irfan Jaya terakhir kali memperkuat Timnas Indonesia pada 2022 di era kepelatihan Shin Tae-yong alias STY.

Penyerang sayap Bali United Irfan Jaya tengah on fire dan menjadi salah satu pencetak gol lokal paling tajam di Super League 2026-202
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TAGS   Irfan Jaya bali united Timnas Indonesia John Herdman penyerang sayap top skor

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