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JPNN.com Bali Sport Performa Persebaya Buruk, Bernardo Tavares Pangkas Jatah Libur Pemain

Performa Persebaya Buruk, Bernardo Tavares Pangkas Jatah Libur Pemain

Kamis, 12 November 2026 – 10:15 WIB
Performa Persebaya Buruk, Bernardo Tavares Pangkas Jatah Libur Pemain - JPNN.com Bali
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menggenjot fisik pemain meski kompetisi rehat karena FIFA Matchday. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Kekalahan menyakitkan dari Persija Jakarta pada pekan kesembilan Super League 2026-2027 meninggalkan luka mendalam bagi skuad Persebaya Surabaya.

Hasil minor tersebut membuat tim bertabur bintang ini tertahan di peringkat ketujuh klasemen sementara dengan koleksi 13 poin.

Hasil buruk ini memaksa pelatih Bernardo Tavares tidak memberikan waktu libur panjang bagi skuad The Green Force meski kompetisi memasuki masa jeda internasional.

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Keputusan memangkas jatah libur lantaran Francisco Rivera dan kolega ditunggu laga uji coba bergengsi bertajuk International Friendly Game.

Persebaya dijadwalkan melawan Western Australia Football Team di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (15/11) mendatang.

"Kami memiliki pertandingan lagi di tanggal 15, jadi kami tidak bisa memberikan libur terlalu banyak," kata Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

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Mantan pelatih PSM Makassar asal Portugal ini menegaskan akan memaksimalkan sisa waktu persiapan untuk menyeimbangkan pemulihan fisik pemain.

Bernardo Tavares juga membenahi lini serang yang dinilai masih tumpul dan kurang greget dibanding kompetitor.

Hasil buruk ini memaksa pelatih Bernardo Tavares tidak memberikan waktu libur panjang bagi pemain Persebaya meski kompetisi memasuki masa jeda internasional
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TAGS   Persebaya Persebaya Surabaya Bernardo Tavares Persija Persija Jakarta Super League 2026-2027 Stadion Gelora Bung Tomo Western Australia Football Team Klasemen Super League 2026-2027

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