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JPNN.com Bali Sport Ragnar Oratmangoen Puji Fasilitas TC Timnas, Ungkap Kondisi Fisiknya

Ragnar Oratmangoen Puji Fasilitas TC Timnas, Ungkap Kondisi Fisiknya

Rabu, 11 November 2026 – 20:45 WIB
Ragnar Oratmangoen Puji Fasilitas TC Timnas, Ungkap Kondisi Fisiknya - JPNN.com Bali
Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen dan Jens Raven berlatih di Bali United Training Center selama TC Timnas. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Penyerang sayap Persib Bandung Ragnar Oratmangoen menjadi satu-satunya wakil skuad Pangeran Biru yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan alias training camp (TC) Timnas Indonesia di Bali.

Ragnar ikut berlatih bersama 21 pemain lainnya yang dipanggil pelatih John Herdman.

Latihan perdana yang berlangsung sejak Selasa (10/11) kemarin disambut positif oleh Ragnar Oratmangoen.

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Ia menilai kelengkapan infrastruktur dan cuaca lokal yang bersahabat sangat ideal untuk menggelar menu latihan berintensitas tinggi.

"Ya, saya rasa ini sangat bagus, fasilitasnya memadai.

Kami semua senang berada di sini, cuacanya bersahabat, dan ini kesempatan baik bagi kami untuk menjalani sesi latihan berkualitas serta menunjukkan kemampuan kepada pelatih," ujar Ragnar Oratmangoen.

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Ragnar Oratmangoen menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak merasa kelelahan meski harus mengorbankan waktu libur demi langsung bergabung dengan Timnas Indonesia.

Pemain berdarah Maluku itu justru merasa kondisi fisiknya sangat bugar.

Latihan perdana Timnas Indonesia yang berlangsung sejak Selasa (10/11) kemarin di Bali United Training Center disambut positif oleh Ragnar Oratmangoen.
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TAGS   Ragnar Oratmangoen Persib persib bandung Timnas Indonesia TC Timnas Indonesia Bali United Training Center John Herdman

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