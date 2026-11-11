Ragnar Oratmangoen Puji Fasilitas TC Timnas, Ungkap Kondisi Fisiknya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Penyerang sayap Persib Bandung Ragnar Oratmangoen menjadi satu-satunya wakil skuad Pangeran Biru yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan alias training camp (TC) Timnas Indonesia di Bali.

Ragnar ikut berlatih bersama 21 pemain lainnya yang dipanggil pelatih John Herdman.

Latihan perdana yang berlangsung sejak Selasa (10/11) kemarin disambut positif oleh Ragnar Oratmangoen.

Ia menilai kelengkapan infrastruktur dan cuaca lokal yang bersahabat sangat ideal untuk menggelar menu latihan berintensitas tinggi.

"Ya, saya rasa ini sangat bagus, fasilitasnya memadai.

Kami semua senang berada di sini, cuacanya bersahabat, dan ini kesempatan baik bagi kami untuk menjalani sesi latihan berkualitas serta menunjukkan kemampuan kepada pelatih," ujar Ragnar Oratmangoen.

Ragnar Oratmangoen menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak merasa kelelahan meski harus mengorbankan waktu libur demi langsung bergabung dengan Timnas Indonesia.

Pemain berdarah Maluku itu justru merasa kondisi fisiknya sangat bugar.