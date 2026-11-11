JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Borneo FC Pecat Mauro Jeronimo, Tunjuk Sergio Farias Jadi Pelatih Baru

Borneo FC Pecat Mauro Jeronimo, Tunjuk Sergio Farias Jadi Pelatih Baru

Rabu, 11 November 2026 – 20:12 WIB
Borneo FC Pecat Mauro Jeronimo, Tunjuk Sergio Farias Jadi Pelatih Baru - JPNN.com Bali
Manajemen Borneo FC memecat Mauro Jeronimo setelah gagal mengalahkan PSM Makassar dan menunjuk eks juru taktik Persija Sergio Farias sebagai pelatih baru. Foto: Borneo FC

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Kompetisi Super League 2026-2027 kembali makan korban.

Kali ini menimpa pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo.

Juru taktik kelahiran Sao Miguel, Portugal ini harus merelakan kehilangan posisi sebagai pelatih kepala setelah Borneo FC gagal mengalahkan PSM Makassar di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (7/11) lalu.

Baca Juga:

Manajemen Borneo FC tidak hanya memecat Mauro Jeronimo, tetap juga dua asisten pelatih, Claudio de Costa dan Chu Viet Huang.

“Manajemen mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras, dedikasi, serta kontribusi yang telah diberikan oleh Mauro Jeronimo bersama jajaran staf pelatihnya selama menukangi Pesut Etam,” tulis Borneo FC dalam laman resminya.

“Manajemen juga menyampaikan doa dan harapan terbaik agar Mauro Jeronimo, Claudio de Costa, dan Chu Viet Huang sukses dalam perjalanan karier berikutnya,” tulisnya lagi.

Baca Juga:

Sebagai gantinya, manajemen Borneo FC menunjuk mantan pelatih Persija Sergio Farias sebagai juru taktik baru.

Manajemen Borneo FC juga menunjuk pelatih fisik baru, yakni Jose Fernando.

Manajemen Borneo FC memecat Mauro Jeronimo setelah gagal mengalahkan PSM Makassar dan menunjuk eks juru taktik Persija Sergio Farias sebagai pelatih baru
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Borneo FC Mauro Jeronimo Sergio Farias Super League 2026-2027 pelatih psm makassar Persija Persija Jakarta Klasemen Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Transformasi Posisi Tim Geypens di Bali United Bikin John Herdman Kepincut - JPNN.com Bali

    Transformasi Posisi Tim Geypens di Bali United Bikin John Herdman Kepincut

  2. Timnas Indonesia Tantang Bali United, Ini Target John Herdman - JPNN.com Bali

    Timnas Indonesia Tantang Bali United, Ini Target John Herdman

  3. Skema Taktik Mulai Cair, Johnny Jansen Puji Kedalaman Skuad Bali United - JPNN.com Bali

    Skema Taktik Mulai Cair, Johnny Jansen Puji Kedalaman Skuad Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU