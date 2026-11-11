Borneo FC Pecat Mauro Jeronimo, Tunjuk Sergio Farias Jadi Pelatih Baru

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Kompetisi Super League 2026-2027 kembali makan korban.

Kali ini menimpa pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo.

Juru taktik kelahiran Sao Miguel, Portugal ini harus merelakan kehilangan posisi sebagai pelatih kepala setelah Borneo FC gagal mengalahkan PSM Makassar di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (7/11) lalu.

Manajemen Borneo FC tidak hanya memecat Mauro Jeronimo, tetap juga dua asisten pelatih, Claudio de Costa dan Chu Viet Huang.

“Manajemen mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras, dedikasi, serta kontribusi yang telah diberikan oleh Mauro Jeronimo bersama jajaran staf pelatihnya selama menukangi Pesut Etam,” tulis Borneo FC dalam laman resminya.

“Manajemen juga menyampaikan doa dan harapan terbaik agar Mauro Jeronimo, Claudio de Costa, dan Chu Viet Huang sukses dalam perjalanan karier berikutnya,” tulisnya lagi.

Sebagai gantinya, manajemen Borneo FC menunjuk mantan pelatih Persija Sergio Farias sebagai juru taktik baru.

Manajemen Borneo FC juga menunjuk pelatih fisik baru, yakni Jose Fernando.