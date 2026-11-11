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Transformasi Posisi Tim Geypens di Bali United Bikin John Herdman Kepincut

Rabu, 11 November 2026 – 10:56 WIB
Transformasi Posisi Tim Geypens di Bali United Bikin John Herdman Kepincut - JPNN.com Bali
Pemain Bali United Tim Geypens saat mengikuti TC Timnas Indonesia di Bali United Training Center, kemarin (10/11). Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memuji performa Tim Geypens. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Performa impresif bek serbabisa Bali United Tim Geypens sukses mencuri perhatian pelatih Timnas Indonesia John Herdman saat pemusatan latihan alias training center (TC) di fasilitas tim Bali United di pesisir Pantai Purnama, Gianyar, Selasa (10/11) kemarin.

John Herdman secara terbuka memuji atribut versatile (multiposisi) yang dimiliki pemain berusia 21 tahun tersebut.

Menurut John Herdman, kemampuan Tim Geypens menempati beberapa posisi vital sangat dibutuhkan untuk memperkuat kedalaman skuad Timnas Indonesia.

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Sebelumnya, saat membela Timnas Indonesia di ajang ASEAN Championship (Piala AFF) 2026 di Tailan, Geypens lebih sering diplot murni sebagai bek kiri.

Namun, transformasinya naik tajam setelah bergabung dengan Bali United di bawah asuhan pelatih Johnny Jansen.

"Di Bali United, di tangan Coach Johnny Jansen, Tim Geypens terbukti bisa dimainkan sebagai bek hingga gelandang bertahan dengan sama baiknya," ujar John Herdman dilansir dari laman Bali United.

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Ketajaman taktik Johnny Jansen memicu potensi terbaik Tim Geypens.

Di kompetisi domestik musim ini, Tim Geypens sering dipasang sebagai gelandang bertahan hingga bek tengah berduet di lini tengah pertahanan bersama legiun asing Bali United.

Performa impresif bek serbabisa Bali United Tim Geypens sukses mencuri perhatian pelatih Timnas Indonesia John Herdman saat TC di Bali United Training Center
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TAGS   Tim Geypens bali united Timnas Indonesia Johnny Jansen John Herdman gelandang bertahan bek Skuad Garuda Piala AFF 2026 Super League

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