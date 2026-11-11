Alta Ballah Abaikan Isu Timnas Liberia, Pilih Merah Putih, John Herdman Memuji

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman angkat bicara terkait rumor yang berembus bek sayap Dewa United Alta Ballah itu bakal memenuhi panggilan Timnas Liberia.

Informasi yang beredar, putra kandung mantan pemain pemain Indonesia Super League (ISL) Anthony Jamal Ballah ini dipanggil Timnas Liberia untuk Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Namun, faktanya Alta Ballah memilih memenuhi panggilan John Herdman dan mengikuti pemusatan latihan alias training center (TC) Timnas Indonesia di Bali United Training Center, Selasa (10/11) kemarin.

Bagi mantan juru taktik Timnas Kanada itu, kehadiran Alta di Pantai Purnama, Gianyar, menjadi bukti kuat nasionalisme serta dedikasinya untuk Merah Putih.

"Faktanya, kehadiran Alta Ballah di sini menunjukkan komitmennya.

Dia berkomitmen kepada Indonesia, itu kabar yang sangat baik," ujar John Herdman dilansir dari Antara.

Selain menyangkut aspek mental dan loyalitas, John Herdman mengaku terpikat dengan atribut fisik mantan pemain Persebaya itu.

Kecepatan eksplosif di sektor sayap menjadi alasan utama John Herdman memboyong Alta Ballah ke Bali.