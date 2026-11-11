Timnas Indonesia Tantang Bali United, Ini Target John Herdman

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mulai menyiapkan agenda uji coba selama pemusatan latihan alias training center (TC) di Bali United Training Center pada 9 – 17 November 2026.

Salah satunya menantang klub Super League 2026-2027, Bali United.

Hanya saja uji tanding ini dipastikan digelar secara tertutup dari suporter.

Juru taktik asal Inggris itu ingin memberi ruang lebih luas kepada tim pelatih memberikan penilaian kepada skuad Garuda yang mengikuti TC di Bali.

“Kami akan melakukan pertandingan persahabatan dengan Bali United pada akhir pekan ini,” kata John Herdman dilansir dari Antara.

Mantan pelatih Timnas Kanada ini juga ingin mengamati ketajaman taktik dan teknik 22 pemain saat menghadapi Bali United.

John Herdman ini akan menilai kedalaman skuad dalam tim setelah para pemain yang dipanggil itu telah lama dipantau sekitar setahun terakhir.

“Jadi saya bersemangat.