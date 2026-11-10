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JPNN.com Bali Sport Skema Taktik Mulai Cair, Johnny Jansen Puji Kedalaman Skuad Bali United

Skema Taktik Mulai Cair, Johnny Jansen Puji Kedalaman Skuad Bali United

Selasa, 10 November 2026 – 20:32 WIB
Skema Taktik Mulai Cair, Johnny Jansen Puji Kedalaman Skuad Bali United - JPNN.com Bali
Pelatih Johnny Jansen memberi instruksi ke pemainnya dari pinggir lapangan. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Performa Bali United menunjukkan tren positif di kompetisi Super League 2026-2027.

Pelatih Johnny Jansen menilai para pemain Bali United mulai memahami skema dan rencana besar tim, meski prosesnya membutuhkan waktu.

"Saya pikir musim ini tim berkembang sangat baik dan menjalankan rencana yang telah dibangun.

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Melihat momentum saat ini, kami mampu menciptakan banyak peluang, mencetak gol, dan menjaga tren positif," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Salah satu indikator perkembangan pesat Bali United musim ini terlihat dari makin terbukanya keran gol para pemain.

Johnny Jansen menyoroti kebangkitan penyerang sayap lokal, Irfan Jaya, yang tampil impresif dan produktif.

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Pemain yang akrab disapa Irja itu telah mengemas lima gol dan tiga assist di Super League serta satu gol di I.League Cup dari 10 pertandingan.

Catatan ini melampaui pencapaiannya musim 2025-2026 lalu, di mana raihan lima gol butuh waktu hingga 22 laga.

Pelatih Johnny Jansen menilai para pemain Bali United mulai memahami skema dan rencana besar tim, meski prosesnya membutuhkan waktu.
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TAGS   Johnny Jansen bali united Super League 2026-2027 Irfan Jaya Teppei Yachida Ileague Cup

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