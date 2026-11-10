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TC Timnas: John Herdman Puji Pemain Liga Lokal, Beri Sinyal Coret Pemain

Selasa, 10 November 2026 – 20:09 WIB
TC Timnas: John Herdman Puji Pemain Liga Lokal, Beri Sinyal Coret Pemain - JPNN.com Bali
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberikan keterangan kepada awak media di Bali United Training Center di sela-sela TC Skuad Garuda. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih John Herdman memimpin pemusatan latihan alias training center (TC) Timnas Indonesia di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar, Selasa (10/11).

Pemusatan latihan yang digelar pada periode FIFA Matchday ini diikuti sebanyak 22 pemain, berlangsung pada 9 – 17 November 2026.

TC ini sekaligus sebagai ajang seleksi pemain menuju Kualifikasi Piala Dunia 2030.

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TC di Bali ini merupakan penyesuaian agenda setelah rencana uji coba di kawasan Timur Tengah dialihkan menyusul penundaan Piala Asia 2027 dan situasi kondisi regional di wilayah tersebut.

"Ini kesempatan untuk melihat siapa yang benar-benar siap.

TC ini sekaligus untuk mengeliminasi beberapa nama yang sudah lama kami pantau," ujar John Herdman di sela-sela latihan, Selasa (10/11).

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Mantan Pelatih Timnas Kanada ini menjelaskan, porsi latihan diawali dengan intensitas ringan sebelum ditingkatkan secara bertahap demi menjaga stamina dan kebugaran pemain.

Fokus utama TC Timnas Indonesia ini meliputi penguatan kedalaman skuad, peningkatan kualitas permainan, serta pembentukan chemistry tim yang lebih solid.

Pelatih John Herdman memimpin pemusatan latihan alias training center (TC) Timnas Indonesia di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar, hari ini
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TAGS   Timnas Indonesia TC Timnas Indonesia John Herdman bali united Bali United Training Center Liga Lokal Piala Asia 2027 Kualifikasi Piala Dunia 2030 FIFA Matchday

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