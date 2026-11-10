TC Timnas: John Herdman Panggil 22 Pemain, Penggawa Bali United Masuk Daftar

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memanggil 22 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan alias training center (TC) di Bali pada periode FIFA Matchday November 2026.

Pemusatan latihan yang berlangsung selama tujuh hari pada 9–17 November 2026 ini disiapkan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang Timnas Indonesia menuju Kualifikasi Piala Dunia 2030.

Agenda training center di Bali ini diputuskan setelah rencana uji coba di kawasan Timur Tengah dibatalkan.

“Program tersebut digelar setelah agenda pertandingan yang sebelumnya direncanakan di kawasan Timur Tengah dialihkan menyusul penundaan Piala Asia 2027 dan mempertimbangkan eskalasi situasi regional di kawasan tersebut,” tulis PSSI di laman resmi klub.

Tak ingin kehilangan momentum, John Herdman memanfaatkan jeda FIFA Matchday dengan memusatkan fokus di Pulau Bali.

Latihan timnas di Bali United Training Center (BUTC) ini ditujukan untuk memperkuat kedalaman skuad, meningkatkan kualitas permainan, dan membangun fondasi tim yang makin solid.

Menariknya, daftar 22 pemain yang dipanggil menghadirkan kejutan.

Nama gelandang Dewa United Taisei Marukawa untuk pertama kalinya mengantongi pemanggilan membela Timnas Indonesia.