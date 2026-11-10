Johnny Jansen Puji Ricky Fajrin saat Kontra Persik, Responsnya Berkelas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United mengamankan tiga poin penuh seusai mengalahkan Persik dengan skor 3-0 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (8/11) sore.

Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor positif Bali United yang belum pernah tersentuh kekalahan saat bermain di kandang sendiri sepanjang musim ini.

Tiga gol kemenangan Bali United seluruhnya tercipta pada babak pertama melalui Irfan Jaya, Teppei Yachida, dan Queven Inacio.

Kapten Bali United Ricky Fajrin tak menyembunyikan rasa bahagianya atas konsistensi tim yang terjaga hingga pekan kesembilan Super League 2026-2027.

"Saya sangat senang sekali karena tim bisa meraih kemenangan di rumah sendiri.

Saat ini yang harus dipikirkan adalah bagaimana tim bisa menjaga tren positif ini untuk tetap pada jalur yang bagus," ujar Ricky Fajrin dilansir dari laman klub.

Ricky Fajrin tampil solid di lini belakang bersama Thomas Lam, Tim Geypens, dan Thijmen Goppel, melakukan sejumlah intersep krusial.

Perannya bahkan turut membombardir lini serang lawan, termasuk menjadi kreator gol ketiga lewat umpan cut-back matang yang diselesaikan dengan baik oleh Queven Inacio.