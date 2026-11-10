JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Johnny Jansen Puji Ricky Fajrin saat Kontra Persik, Responsnya Berkelas

Johnny Jansen Puji Ricky Fajrin saat Kontra Persik, Responsnya Berkelas

Selasa, 10 November 2026 – 10:55 WIB
Johnny Jansen Puji Ricky Fajrin saat Kontra Persik, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali
Kapten Bali United Ricky Fajrin berduel dengan pemain Persik di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (8/11). Pelatih Johnny Jansen memuji peran Ricky Fajrin pada laga tersebut. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United mengamankan tiga poin penuh seusai mengalahkan Persik dengan skor 3-0 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (8/11) sore.

Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor positif Bali United yang belum pernah tersentuh kekalahan saat bermain di kandang sendiri sepanjang musim ini.

Tiga gol kemenangan Bali United seluruhnya tercipta pada babak pertama melalui Irfan Jaya, Teppei Yachida, dan Queven Inacio.

Baca Juga:

Kapten Bali United Ricky Fajrin tak menyembunyikan rasa bahagianya atas konsistensi tim yang terjaga hingga pekan kesembilan Super League 2026-2027.

"Saya sangat senang sekali karena tim bisa meraih kemenangan di rumah sendiri.

Saat ini yang harus dipikirkan adalah bagaimana tim bisa menjaga tren positif ini untuk tetap pada jalur yang bagus," ujar Ricky Fajrin dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Ricky Fajrin tampil solid di lini belakang bersama Thomas Lam, Tim Geypens, dan Thijmen Goppel, melakukan sejumlah intersep krusial.

Perannya bahkan turut membombardir lini serang lawan, termasuk menjadi kreator gol ketiga lewat umpan cut-back matang yang diselesaikan dengan baik oleh Queven Inacio.

Kapten Bali United Ricky Fajrin tak menyembunyikan rasa bahagianya atas konsistensi tim yang terjaga hingga pekan kesembilan Super League 2026-2027.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Johnny Jansen ricky fajrin bali united Persik Kediri persik Super League 2026-2027 stadion kapten dipta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Puji Ricky Fajrin saat Kontra Persik, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali
    Johnny Jansen Puji Ricky Fajrin saat Kontra Persik, Responsnya Berkelas
  2. Ini Kekurangan Bali United saat Bekuk Persik Kediri, Ada Anomali - JPNN.com Bali

    Ini Kekurangan Bali United saat Bekuk Persik Kediri, Ada Anomali

  3. John Herdman Panggil Taisei Marukawa Ikut TC Timnas Indonesia ke Bali, Sinyal - JPNN.com Bali

    John Herdman Panggil Taisei Marukawa Ikut TC Timnas Indonesia ke Bali, Sinyal

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU